Культура

«Трио лимонады» даст большой сольный концерт в Пскове 13 сентября

«Трио лимонады» выступит с большим сольным концертом в псковском баре «Нора» 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставили организаторы концерта

В этом году группа отмечает своё 22-летие в роке. 15 декабря 2002 года в небольшом клубе в центре Санкт-Петербурга «Трио лимонады» дала свой первый концерт.

«"Трио лимонады" - музыка полная энтузиазма и позитива. Это кураж, наивность, светлая грусть, приправленная перегруженными гитарами и экспрессивными барабанами. Именно благодаря этому коктейлю они обрели свое звучание и неповторимый почерк. Их ироничные и простые мелодии уже нашли своих поклонников», - рассказали организаторы.

Коллектив неоднократно появляется в эфирах «Нашего радио», а также активно участвует в музыкальных фестивалях.

Адрес проведения концерта: Псков, улица Декабристов, 62. Начало в 20:00.

Напомним, коллектив принимал участие в фестивале «Добрый рок-2024» в поселке Палкино, благодаря чему успел обзавестись своей публикой и на Псковщине.