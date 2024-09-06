Общество

«Экосреда»: Всероссийские экологические форумы со смыслом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Экосреда», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 сентября.

Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости учителя островской гимназии, наставника юннатов Движения Первых, члена команды проекта «Экомышление» Светлану Ибрагимову. Недавно они приняли участие в главном экологическом форуме страны - «Экосистема. Заповедный край». Он прошел на Камчатке и объединил молодых экологов, ученых, экоактивистов и наставников юннатов со всей страны.

Что было на форуме и зачем вообще участвовать в таких мероприятиях? О Всероссийских экологических форумах со смыслом слушайте в эфире.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».