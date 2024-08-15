Культура

Обмен комнатными растениями организуют в Пскове на фестивале

Библиотека имени Валентина Курбатова приглашает на первый фестиваль «Зеленые истории» 14 сентября, который пройдет с 14.00 до 18.00 в актовом зале по адресу: улица Профсоюзная, дом №2, 1 этаж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«У вас закончилось место для комнатных растений – или, наоборот, их слишком мало? Появились лишние черенки? Хочется перемен в жизни, в том числе растительной? Приходите на обмен комнатными растениями. Все знают свой знак зодиака, но как насчет гороскопа друидов? Друиды и жрецы кельтских племен считали, что люди созданы из деревьев. Каждый человек, подобно дереву, обладает какими-то свойственными только ему чертами и особенностями. Узнать свое дерево и, возможно, что-то новое о себе можно при входе на фестиваль», - рассказали в библиотеке.

Любителей интеллектуальных игр в 15.00 ждет растительный квиз «Флора и фолианты». Вопросы квиза несложные, опираются на общие знания и логику, не нужно быть специалистом в ботанике. При этом все задания опираются на старинные книги из электронной коллекции президентской библиотеки «Ботаника».

В 16.00 начнется мастер-класс «Цветочная открытка», на котором можно создать собственный уникальный растительный рисунок в необычных техниках.

Уставших посетителей ждет чай. Также читателям доступна выставка книг, посвященная комнатным растениям.

Приносить и забирать растения можно в течение всего фестиваля.