Общество

Сергей Вострецов: Экономящие на оплате труда работодатели пилят сук, на котором сидят

Глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию.

Согласно пояснительной записке, предлагается запретить въезд в Россию иностранцам или людям без гражданства, которые прибывают в страну как члены семьи трудового мигранта, временно пребывающего в РФ для работы по трудовому договору.

«Наконец-то в Государственной Думе родилась хоть одна реально нормальная, толковая инициатива по мигрантам. Наши детские сады и школы просто стонут от наплыва детей мигрантов. При этом, их родители платят в бюджет России мизер, а всем налогоплательщикам приходится содержать многочисленных отпрысков мигрантов», - отметил он.

Вострецов уверен, что, если человек приехал работать и зарабатывать деньги - это одно, возможно, государству это нужно. «Но по факту, просто надо больше платить своим рабочим, а не экономить на своих гражданах. Причем свои зарплаты россияне тратят в внутри страны, и деньги идут опять в наш бюджет, в отличие от мигрантов, которые пересылают их в свои страны. В этой ситуации работодатели, когда экономят на оплате труда, похожи на того, кто пилит сук, на котором сидит. С одной стороны сэкономили на оплате труда, с другой - потратили деньги из государственного бюджета на содержание детишек мигрантов. Надеюсь, в Госдуме не найдётся врагов трудящихся России, и закон будет принят!» - заключил политик.