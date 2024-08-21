Общество

Лето на набережной реки Великой. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лето подходит к финалу. Мы на набережной реки Великой. Еще отходят от причала прогулочные катера и теплоходы, соревнуются байдарочники и кто-то сплавляется на сапах, после жаркого дня здесь гуляют одетые по-летнему псковичи и приезжие, бегут спортсмены, по велодорожкам катятся велосипедисты, ещё на пляже возле Мирожского монастыря отдыхают любители поплавать и позагорать, а мужчины с удочками испытывают своё рыбацкое счастье, но прохладные лучи закатного солнца, выглядывающие из-за серых, по-осеннему низких облаков, и первые желтые листья на асфальте набережной напоминают о скорых холодных дождях и промозглых ветрах.

Но пока можно вдоволь порадоваться тёплому августовскому вечеру, посидеть на прогретых за день камнях набережной, походить босиком по берегу, съесть мороженое в кафе на летней веранде.

Атмосфера последних дней лета на набережной реки Великой — в фоторепортаже Анны Тягуновой.