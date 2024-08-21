Общество

28 единиц оружия и 102 боеприпаса изъяли росгвардейцы у псковичей

У жителей региона, допустивших административные правонарушения, росгвардейцы изъяли 28 единиц гражданского оружия и 102 боеприпаса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы провели профилактическое мероприятие «Оружие». В ходе мероприятия сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией провели более 200 проверок условий хранения оружия у граждан.

За время проведения профилактического мероприятия граждане добровольно сдали на утилизацию 10 единиц оружия, в том числе 2 единицы гладкоствольного оружия за денежное вознаграждение.