Общество

Новые кванториумы откроются для школьников в Пскове и Великих Луках

Три школьных кванториума откроются для дополнительных занятий научно-исследовательского и инженерно-технического профилей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Детские технопарки начнут работу в ближайшее время в естественно-математическом лицее №20 и средней общеобразовательной школе №24 имени Л. И. Малякова города Пскова, а также в Великолукском лицее №10. Открытие современных образовательных центров в школах региона стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» президентского национального проекта «Образование».

В школьных помещениях для кванториумов провели ремонт. В технопарки приобрели учебно-исследовательские лаборатории, закуплены станки, аналитические весы, принтеры, роботы и другое оборудование. На эти цели было направлено более 60 миллионов рублей из федерального бюджета.

Новые образовательные площадки позволят еще большему числу учащихся глубже изучать физику, химию, биологию, информатику, технологию и другие предметы школьной программы. Кроме того, расширится количество ребят, увлеченных дополнительными общеобразовательными программами, таким как «Юный робототехник», «Мобильная робототехника», «Экспериментарий по физике», «Экспериментальная химия» и «Экспериментальная биология».

Сейчас в регионе работают два отдельных технопарка в Пскове и Великих Луках и два пришкольных в Псковской гимназии №29 и Печорской школе №3. Занимающиеся в этих образовательных центрах дети - победители региональных, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов в области инженерно-технических наук, напомнили в правительстве.