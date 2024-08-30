Общество

Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой

Попытка заработать на кредитной карте может закончиться убытками, если не соблюдать несколько простых правил, рассказал доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов.

В эпоху высоких процентных ставок схема, по которой вы кладете на депозит свой доход, а тратите средства с кредитки, затем возмещая нужную сумму и получая процент в виде прямого дохода, может сработать вполне успешно. Но в ней есть подводные камни, пишет «Прайм».

«Если бы все было просто, то лазейка давно была бы уже всеми закрыта. А раз схема все еще работает, значит банку она чем-то выгодна», — рассуждает он.

Во-первых, многие снимают с карты наличные деньги, а этого делать ни в коем случае нельзя: банк начисляет повышенный процент и большую комиссию. Во-вторых, расчет грейс-периода часто настолько запутан, что можно ошибиться и просрочить платеж, и тогда придется отдать на проценты весь ранее полученный доход со вклада и даже больше, заключил Кузнецов.