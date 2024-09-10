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О новой схеме взлома «Госуслуг» через домашний телефон рассказали в псковской полиции

14.09.2024 09:32|ПсковКомментариев: 0

Мошенники начали применять в отношении псковичей новую схему обмана, результатом которой становится взлом аккаунта жертвы на портале госуслуг. Детали преступного метода Псковской Ленте Новостей раскрыли в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в УМВД России по городу Пскову за помощью обратилась местная жительница 1946 года рождения. Пенсионерка заявила, что неизвестный злоумышленник взломал ее личный кабинет на «Госуслугах».

Днем 11 сентября жертве на домашний телефон поступил звонок. Собеседник представился работником городской телефонной сети и сообщил, что необходимо продлить договор обслуживания домашнего телефона. Когда псковичка назвала свои персональные данные и коды доступа из поступивших смс, ее личный кабинет на сайте был взломан, а неизвестное лицо завладело личными данными заявителя.

Ведется расследование.

Теги: #мошенники #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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