Общество

Налоговые доначисления бизнесу упали до минимума за три года

На июль 2024-го года бизнесу и физическим лицам дополнительно начислили 207 млрд рублей налогов и штрафов по итогам камеральных (проводятся без очного присутствия в организации, по документам) и выездных проверок. Их них первые обеспечили 54 млрд, а вторые — 153 млрд, следует из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС)/

Такие доначисления возникают при перерасчете налоговой базы предприятия. Они включают в себя саму сумму недоимки, а также взыскание за просрочку платежей. В частности, из всего их объема основную часть (183 млрд) составили сами сборы, а 24 млрд — санкции.

«Доначисления в основном касаются крупнейших налогоплательщиков, таких как нефтегазовые компании, организации в сфере производства транспортных средств, в оптовой и розничной торговле, металлургии, химии, электроэнергии», — отметила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова

Сокращение доначислений прежде всего связано с тем, что налоговые органы усилили предпроверочные работы, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. Контрольные мероприятия стали более выборочными — это позволило снизить количество выездных проверок при одновременном повышении их результативности, добавила она. По словам эксперта, ФНС также всё чаще заранее пресекает схемы ухода от сборов, пишут «Известия».