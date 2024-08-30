Общество

Супругов попробуют примирить перед разводом в обязательном порядке

По данным Росстата, только за первые пять месяцев 2024 года в России развелись 270 696 пар. Минюст разработает законопроект об обязательной досудебной примирительной процедуре при расторжении брака. Об этом 3 сентября министр юстиции Константин Чуйченко сообщил на заседании коллегии ведомства. А с 2025 года в России заработает реестр злостных алиментщиков. Помогут ли нововведения уладить конфликты в семье, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Я очень положительно отношусь к подобной инициативе. Сейчас при разводах происходит слишком много скандальных историй, связанных с порядком общения с ребенком. Даже состоявшиеся судебные решения часто не исполняют, и виноваты в этом не только судебные приставы. Нередко один из родителей не может смириться с тем, что право на общение с детьми имеет другой. В этих случаях взрослые часто действуют не в интересах ребенка, не могут даже ради его блага подавить собственное эго. Есть и другие случаи, например, когда общение с одним из родителей просто опасно для физического здоровья детей», - объяснила глава комитета.

Известно, что в России действует закон о медиации, но фактически он не работает, продолжила депутат.

«Когда в Госдуме министр юстиции Константин Чуйченко отчитывался перед депутатами, я задала ему соответствующий вопрос. Министр ответил, что этот механизм в конце концов нужно приводить в действие. Я уверена, что законопроект — один из шагов в этом направлении, хоть и запоздалый, но нужный», - добавила Нина Останина.

Общая задолженность по алиментам составляет более 150 миллиардов рублей. Отмечается, что меры, которые принимают для ее сокращения, работают. Сумма задолженности была больше до того, как ввели ограничения для должников, такие как: запрет на вылет за рубеж, лишение родительских прав или изъятие имущества.

«Что касается реестра, то эта мера не так болезненна для неплательщиков. Реестр не вводит материальных ограничений, скорее его можно отнести к методам морально-нравственного воздействия. К сожалению, подобные способы не очень хорошо работают. Кроме того, по закону реестр заработает только на базе информационной системы судебных приставов. Но согласитесь, далеко не каждый будет заходить на сайт приставов, чтобы понять, является ли должником по алиментам человек, с которым он имеет дело. Хотя предполагается, что реестр должен повлиять на трудоустройство злостных неплательщиков и так далее», - приводит слова Останиной «Парламентская газета».

«Мы рекомендовали распространить создание реестра и на регионы. Кроме того, должны быть меры общественного воздействия на должников. Ведь злостные неплательщики обычно не из тех людей, которые по какой-то причине не могут трудоустроиться и поэтому не платят алименты. В таком случае родителям, как правило, идут навстречу. Злостные должники обычно неплохо устроились в жизни, просто не считают нужным исполнять свои отцовские или материнские обязанности. Замечу, что не только мужчины не платят алименты, поэтому несправедливо было бы говорить только об отцах», - подчеркнула глава комитета.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина была автором законопроекта, предлагающего создать на федеральном уровне Государственный алиментный фонд, с помощью которого государство брало бы на себя обязательство заботиться о детях, про которых забыли их родители, но правительство не поддержало данную инициативу.

«Я была автором законопроекта об алиментном фонде. О его создании постоянно говорит и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. В этом случае государство возьмет на себя обязательство заботиться о детях, про которых забыли их родители. Но зато родителей заставят работать на фонд, вносить плату за потраченные на ребенка деньги, да еще и с прогрессивными процентами. Вот это было бы правильно» - подытожила Нина Останина.