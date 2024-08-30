Общество

Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке

Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, - она длилась 13 часов, деньги клиентов не пострадали, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью на полях ВЭФ-2024.

«Зафиксированная Сбером DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей», - сказал он.

По словам Кузнецова, сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины которых находились в России, пишет РИА Новости.

«Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки – она успешно была отражена службой кибербезопасности», - добавил он.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.