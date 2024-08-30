Общество

Бизнес сможет подключать объекты к сетям через «Госуслуги»

Бизнес сможет подключать свои объекты к сетям газо- и электроснабжения, подав заявку через портал «Госуслуги», техническая реализация этой инициативы уже прирабатывается, сообщил на ВЭФ генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Для повышения прозрачности и оперативности услуг, оказываемых в публично-значимых сферах, таких как подключение к сетям газо- и электроснабжения, нами предложено распространить на них действие механизмов, установленных законодательством о государственных и муниципальных услугах. Другими словами, у предпринимателей будет возможность подать заявку на присоединение к коммунальной инфраструктуре через Единый портал госуслуг с гарантией соблюдения необходимых процедур, сроков и безусловной ответственности должностных лиц за их нарушение», - сказал Игорь Краснов.

Он пояснил, что по итогам обсуждения данной инициативы с участием Минцифры, Минэкономразвития и Минюста РФ она была концептуально поддержана, сейчас прорабатывается ее нормативно-правовое закрепление и техническая реализация, пишет РИА Новости.

Ранее в кабмине сообщали, что правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года.

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