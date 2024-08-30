Общество

Сеть аптек в Пскове оштрафовали за нарушение прав на товарные знаки

Арбитражный суд Псковской области взыскал 230 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Фармия» и «Фарми», используемые в оформлении аптечных пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото взято из сервиса Яндекс. Карты

Управляющая компания «Думай иначе» является правообладателем исключительных прав на товарные знаки со словесными элементами «Фармия» и «Фарми» (использование для индивидуализации сети аптек), патентообладателем исключительных прав на промышленный образец «Шрифт» по патенту №131411 и правообладателем исключительных прав на оригинальные произведения дизайна (оригинальное произведение дизайна при оформление торговых точек сети аптек).

Ранее право использования вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности предоставлялось компанией обществу на основании договора о совместной деятельности, действие которого прекращено с 21 декабря 2023 в связи с односторонним отказом компании от договора.

Несмотря на то, что право на использование указанных объектов утрачено, ответчик продолжил их использование, используя комбинированное обозначение, в котором содержится тождественный словесный и изобразительный элемент с комбинированными товарными знаками правообладателя при оказании фармацевтических услуг в девяти торговых объектах для индивидуализации коммерческой деятельности по следующим адресам: Псков, Военный городок-3; Остров, улица Шумейко; Псков, Рижский проспект; деревня Борисовичи, улица Финская; Псков, улица Коммунальная; Псков, улица Народная, деревня Тямша, улица Молодежная; Псков, площадь Ленина; Псков, улица Юбилейная.

Установив данное обстоятельство, компания обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в сумме 1 700 000 рублей.

2 сентября Арбитражный суд Псковской области удовлетворил требования частично, взыскав 230 тысяч рублей компенсации.

В мотивировочной части решения суд указал, что ответчиком допущено одно нарушение - разовое оформление (использование) результатов интеллектуальной собственности, выразившееся в нанесении фирменного наименования товарных знаков «Фармия» и «Фарми» на вывеску аптек, оформлении помещений девяти аптечных пунктов элементами дизайна под единым брендом. Распространение их на разных торговых точках охватывается единством намерения: открытие аптек и продажа лекарств под одной сетью аптек, что составляет одно правонарушение.