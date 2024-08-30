Общество

Зампред Сбера рассказал об эффективности биометрии в борьбе с кибермошенниками

В четверг, 5 сентября, после прошедшей в рамках ВЭФ 2024 сессии «Кибермошенничество – новая пандемия?» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что Россия достигла значительных результатов в технологии биометрии.

Российские специалисты уверенно опережают другие государства по точности этого инструмента и эффективности применения инструментов искусственного интеллекта.

«Главное внимание при этом уделяется надежности. Про надежность не так много говорят, а это все-таки безопасность. Мы не зафиксировали ни одного случая за время использования биометрии на своих терминалах, в которых была бы успешная реализация преступного замысла со стороны мошенника. И это, на самом деле, говорит о высочайшем уровне надежности этих устройств», – отметил Станислав Кузнецов.

Самые главные характеристики подобных технологий – это в первую очередь надежность и безопасность. Сегодня процесс биометрии подразумевает обмен набором цифр и специальных кодов. В России установлено около 750 тысяч терминалов с технологией биометрии, до конца года их число вырастет минимум до миллиона, пишет «MK.RU».

«Сегодня многие имеют возможность оплатить улыбкой. Операция длится буквально 2-3 секунды и оплата проходит улыбкой. Мы видим, что сегодня этим сервисом пользуется все больше и больше количества людей. Им это нравится. Это очень доступно и надежно, может быть, это самое главное», – продолжил Кузнецов.

Зампред правления Сбера выразил уверенность, что за технологией распознавания лиц большое будущее в первую очередь из-за ее надежности и скорости применения. Биометрический вектор невозможно обмануть, в отличие от ситуаций, когда при сравнении оригинала с фотографией в паспорте могут быть допущены человеческие ошибки.