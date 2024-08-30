Зампред Сбера рассказал об эффективности биометрии в борьбе с кибермошенниками

В четверг, 5 сентября, после прошедшей в рамках ВЭФ 2024 сессии «Кибермошенничество – новая пандемия?» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что Россия достигла значительных результатов в технологии биометрии.
Российские специалисты уверенно опережают другие государства по точности этого инструмента и эффективности применения инструментов искусственного интеллекта.
Самые главные характеристики подобных технологий – это в первую очередь надежность и безопасность. Сегодня процесс биометрии подразумевает обмен набором цифр и специальных кодов. В России установлено около 750 тысяч терминалов с технологией биометрии, до конца года их число вырастет минимум до миллиона, пишет «MK.RU».
Зампред правления Сбера выразил уверенность, что за технологией распознавания лиц большое будущее в первую очередь из-за ее надежности и скорости применения. Биометрический вектор невозможно обмануть, в отличие от ситуаций, когда при сравнении оригинала с фотографией в паспорте могут быть допущены человеческие ошибки.