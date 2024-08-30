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Знания и интуиция помогают сделать карьеру, по мнению псковичей — опрос

Работники недооценивают важность лояльности к компании и командных навыков, а также переоценивают роль везения и интуиции в построении карьеры. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Работодатели и сотрудники во многом сходятся во мнении относительно качеств, которые важны для карьерного роста. По мнению представителей компаний, чаще всего продвигаются по службе ответственные сотрудники. Этот параметр набрал 8,6 балла из 10 возможных у работодателей и 7,8 балла у сотрудников. Также, согласно мнению менеджеров по персоналу и работников, значительную роль в построении карьеры играют знания в профессиональной области: 8,5 балла и 7,5 балла соответственно. Что касается внешних данных, то они оказывают наименьшее влияние на карьеру: красота и привлекательность набрала в среднем 3,8 балла у работодателей и 3,8 балла у сотрудников.

Если рассматривать различия во взглядах на карьеру, то можно заметить, что рекрутеры придают большее значение таким качествам, как стрессоустойчивость (7,9 балла против 6,7 в ответах псковичей), умение работать в команде (7,6 и 6 баллов соответственно) и лояльность к компании (6,9 и 4,8 балла). А сотрудники больше ценят интуицию (6,3 балла против 4,3 по ответам работодателей) и удачу (5,3 и 3,4 балла соответственно). Псковичи немного недооценивают важность обучаемости: HR-менеджеры ставят её на третье место (8,3 балла), в то время как работники оценили важность этой характеристики на 7,2 балла.

Мужчины считают наиболее важным качеством для карьеры знания в профессиональной области, женщины — ответственность. Представители сильного пола больше внимания уделяют влиянию связей, а также чаще говорят, что им просто повезло. Женщины же выше оценивают влияние интуиции и способности работать в команде.