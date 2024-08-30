Общество

«Точка роста» открылась в Букровской школе Великолукского района

«Точка роста» начала работу в Букровской школе Великолукского района. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Тelegram

«В помещении были проведены ремонтные работы. Сам процесс обучения тоже выйдет на новый уровень», - рассказал глава района.

На занятиях в «Точке роста» школьники смогут познакомиться с робототехникой, научиться работать с микроскопами, узнают, что такое цифровые лаборатории и многое другое. Также обучающихся ожидает углубленное изучение таких предметов как физика, химия, биология, география.

«Точка роста» в Букровской школе открыта в рамках федерального проекта «Современная школа» национального президентского проекта «Образование».