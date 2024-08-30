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Общество

«Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие? ВИДЕО

05.09.2024 16:32|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 сентября. 

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах. 

Тема сегодняшнего разговора - «Актуальное в банкротстве. Повышение судебных государственных пошлин. Сколько будет стоить правосудие?»

Ведущий — Константин Калиниченко.

Теги: #банкротство
Источник: Псковская Лента Новостей
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