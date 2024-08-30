Общество

Фонтаны в Великих Луках начали готовить к зиме

С 6 сентября муниципальное предприятие «Зеленхоз» приступает к отключению городских фонтанов в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото предоставили в администрации Великих Лук

За зимний период все оборудование фонтанов и фонтанных комплексов проверят на работоспособность, при необходимости будет произведена замена деталей и узлов, чтобы в новом сезоне фонтаны продолжали радовать великолучан и гостей города.

Напомним, Великие Луки стали одним из первых советских городов, где были установлены светомузыкальные рукотворные гейзеры. Какие из них сохранились до наших времён, как поддерживают их работоспособность и внешний вид, и какими ещё достопримечательностями гордится город на Ловати, читайте материале по ссылке ниже.