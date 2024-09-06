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Общество

Пенсии в 2025 году проиндексируют по новым правилам дважды

09.09.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Пенсии в 2025 году будут индексировать по новым правилам — не один раз в году, а дважды. Как это повлияет на размер выплат, рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что речь идет о тех россиянах, которые получают пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Первый этап индексации состоится не с 1 января, как это было в последние годы, а с 1 февраля. Ее размер будет привязан к уровню прошлогодний инфляции и составит 4,5%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля 2025 года — на 2,2%.

Это лишь примерный размер – окончательно он будет зависеть от данных по инфляции за 2024 год, пишет «Прайм». По сути, таким образом пенсии индексировались до 2019 года. Однако теперь вводится новая формула индексации, которая может оказаться выгоднее, чем прежняя.

«Важно то, что пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам», — заключила Иванова-Швец.

Источник: Псковская Лента Новостей
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