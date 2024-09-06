Общество

Холдинг Т1 примет участие в Kazan Digital Week

Эксперты Холдинга Т1, одного из лидеров российского ИТ-рынка, выступят на международном форуме Kazan Digital Week с 9 по 11 сентября 2024 года в Казани. В мероприятии поучаствуют представители 23 стран Европы, Азии, Америки и Африки. В программе форума заявлено 73 дискуссии и круглых стола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Kazan Digital Week – крупнейшее ИТ-событие, в котором Т1 ежегодно принимает участие. Холдинг представят генеральный директор Алексей Фетисов и первый заместитель генерального директора Дмитрий Харитонов, а также руководители бизнес-единиц Т1.

Алексей Фетисов станет участником сессии «Новые технологии в финансовом секторе». Вместе с представителями ведущих российских компаний он обсудит стратегии достижения технологического суверенитета, а также тренды и перспективы развития отечественного финтех-рынка. Кроме этого, он присоединится к составу спикеров сессии «Роль облачной безопасности в стратегии цифрового иммунитета. В рамках дискуссии Алексей Фетисов расскажет о тенденциях, которые будут определять развитие облачного рынка в России.

Дмитрий Харитонов примет участие в сессии «Импортонезависимое системное ПО и оборудование как основа ИТ-инфраструктуры: российский путь». Спикер подсветит успехи, трудности и перспективы развития рынка разработки, а также расскажет о практических кейсах Холдинга Т1.

Kazan Digital Week ежегодно собирает на одной площадке ИТ-специалистов и представителей государственных структур. Участники форума обсуждают актуальные вопросы цифровизации и обмениваются научно-техническим опытом для обеспечения технологической независимости и укрепления цифрового лидерства России.