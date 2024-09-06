В Одессе умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Актер театра и кино Валерий Бассэль ушел из жизни в Одессе в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Одесский академический театр кукол.
Уточняется, что Бассэль умер 8 сентября. Церемония прощания с актером пройдет в театре 10 сентября, пишет ТАСС.
Бассэль родился в Москве в 1939 году, а в 1972 переехал в Одессу. Он играл в советских фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Зеленый фургон», «Трест, который лопнул» и других. Бассэль также снимался в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Кроме того, он был участником юмористической программы «Джентльмен-шоу».