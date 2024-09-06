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Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны», скончался в возрасте 93 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей актера.

«Джеймс Эрл Джонс, прославленный актер, который озвучил злодея из «Звездных войн» Дарта Вейдера, снялся в «Поле его мечты» и многих других фильмах, а также удостоился премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони», скончался сегодня утром (по местному времени - ред.) в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года. Его представители в агентстве Independent Artist Group подтвердили эту новость Deadline», - сообщает портал в понедельник.

Джонс получил почетного «Оскара» в 2012 году. Он сыграл в таких фильмах, как «Поездка в Америку» (1988), «Лучшие из лучших» (1989), а также «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963), пишет РИА Новости.