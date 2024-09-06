Общество

Продажи препаратов от респираторных заболеваний выросли в России

Продажи лекарств для терапии респираторных заболеваний в России за январь-июль 2024 года выросли на 46% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А количественный рост, то есть в упаковках, составил более чем 20%. Такую информацию предоставили «Известиям» в аналитической компании DSM Group.

По данным DSM Group, за семь месяцев 2023 года продали 20,7 млн упаковок лекарств для терапии заболеваний дыхательных путей на 11,1 млрд рублей, а за аналогичный период текущего года — почти 25 млн упаковок более чем на 16 млрд рублей.

«Лидером продаж стали препараты на основе будесонида — глюкокортикоид, который применяется при астме, хронической обструктивной болезни легких и других респираторных заболеваниях», — указали в компании.

В другой аналитической компании, RNC Pharma, сообщили, что за январь-июнь 2024 года более чем на треть в натуральном выражении выросли продажи небулайзеров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Постоянным увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией объяснил рост спроса на небулайзеры и препараты от респираторых заболеваний завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова и главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов связал тенденцию с увеличением числа пациентов с аллергическими заболеваниями, пишут «Известия».

А врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская связала рост спроса на препараты от респираторных заболеваний и медизделия с сезонным повышением заболеваемости инфекционными заболеваниями, в том числе коклюшем, на фоне недостаточно сознательного отношения людей к вакцинации.