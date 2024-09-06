Общество

Учения на полигоне «Завеличье» продлятся до 12 сентября

Учения с личным составом 76-й десантно-штурмовой дивизии по стрельбе на полигоне «Завеличье» в Псковском районе продлятся до 12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Сегодня на полигоне под Псковом проходят учения с личным составом 76-й ДШД по стрельбе. Учения плановые и продлятся до 12 сентября включительно», - рассказали в правительстве.

Командование предупреждает, что находится вблизи границ полигона опасно для жизни. «Будьте осторожны!» - призвали псковичей и гостей региона.