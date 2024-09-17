Общество

Псковская «Дружина» начала сотрудничать с казачьим обществом

Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» Псковской области 17 сентября провел рабочую встречу с атаманом и представителями станичного казачьего общества «Ямгородский казачий стан» из Ленинградской области и договорился о сотрудничестве, сообщается в группе АНО «Дружина» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа АНО «Дружина» в соцсети «ВКонтакте»

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в рамках совместной подготовки дружинников, информирования населения по вопросам государственной безопасности и защиты государственной границы Российской Федерации, общественной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

«По всем вопросам достигнуто взаимопонимание и принято решение о заключении соглашения о сотрудничестве», - отметили в отряде.