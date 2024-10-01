Общество

В Стругокрасненском округе реализованы проекты ТОС на сумму более 21 млн рублей

В Стругокрасненском муниципальном округе реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений на сумму более 21 млн рублей. Об этом сообщил глава округа Александр Волков в эфире радио ПЛН ФМ в программе «Наши ТОСы».

«В Стругокрасненском муниципальном округе создано 26 территориальных общественных самоуправлений. Инициативы, выдвигаемые и воплощаемые в жизнь простыми людьми, позволяют не только решать локальные проблемы, но и объединяют жителей, желающих сделать свою жизнь лучше и комфортнее», – рассказал Александр Волков.

За счет реализации проектов ТОС жители благоустраивают территории, ремонтируют объекты, устанавливают детские площадки. Так, в деревне Яблонец установлено уличное освещение и идет бурение скважины питьевой воды. В деревне Лапино отремонтирован участок дороги и благоустроен пляж у озера с пирсом. В одном из сел за счет проектов ТОС обустроен парк для семейного отдыха.

Также в деревне Лапино идет благоустройство контейнерных площадок для твердых бытовых отходов.

«Грантовый фонд конкурса проектов общественного самоуправления с каждым годом растет, чем активно пользуются ТОСовцы. С начала создания ТОС в округе реализовано проектов на сумму более 21 млн рублей», – рассказал Александр Волков.

Администрация округа поддерживает местные инициативы, проводя ежегодный муниципальный конкурс среди лучших территориальных самоуправлений.

Кроме того, в сфере реализации мероприятий местного значения с 2022 года реализовано три инициативных проекта на общую сумму 14 млн рублей. Так, в 2022 году создана площадка корт-каток, а в 2023 году - проект по устройству площадки скейт-парка на сумму 5 миллионов рублей.

В этом году также реализуется социальный проект «Тепло в каждый дом» по капитальному ремонту участка теплотрассы в рабочем поселке Струги Красные.

По словам главы Стругокрасненского муниципального округа, готовится документация на участие в региональном конкурсе проектов на 2025 год.