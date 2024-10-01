Общество

Свыше 35% псковских школ находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта

Капитальный ремонт требуется в 51 муниципальной общеобразовательной школе в Псковской области. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в 2023 году, составила 81,4% (в 2022 году - 80,5%). Значение показателя возросло на 0,9% по сравнению с 2022 годом в связи с проведением в 2023 году капитального ремонта зданий 11 общеобразовательных организаций.

«К 2026 году планируется дальнейшее повышение значение данного показателя до 85% в связи с продолжением реализации проектов по капитальному ремонту общеобразовательных организаций», – следует из документа.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2023 году составило 35,6% (в 2022 году - 36,6%).

«Значение показателя существенно не изменилось. Требуется капитальный ремонт в 51 муниципальной общеобразовательной школе», – добавили в докладе.