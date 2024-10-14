Общество

ТОС и сельский клуб в Усвятском округе объединились для проведения массовых мероприятий

Территориальное общественное самоуправление «Светлый путь» и Усвятский районный центр культуры заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала заведующая сельский клубом в деревне Церковище Усвятского округа Светлана Банифатьева.

В рамках соглашения ТОС и центр культуры проводят различные массовые культурные, патриотические и спортивные мероприятия.

«Тосовцы неравнодушны, участвуют в вязании маскировочных сетей для участников СВО в сельском клубе», - отметила Светлана Банифатьева.

Она также подчеркнула, что благодаря совместной работе наблюдается сплочение жителей деревни.

«Идет сплочение народа. Стали более активные, подтянулись и участвуют во всех мероприятиях, в субботниках, во всем буквально», - поделилась гостья студии.

По ее словам, в основе взаимодействия лежит доверие и открытость.

«Все на доверии строится. На близости людей, проживающих на одной территории. Ничего не скрывается, все это на виду», - пояснила Светлана Банифатьева и добавила, что при планировании мероприятий учитываются пожелания и предложения жителей деревни.

«Мы строим планы. В начале года мы всегда с председателем ТОС обсуждаем, что планируем провести. Что хотелось бы видеть людям. Это все обсуждается, и активисты ТОС тоже свое мнение вносят, мы прислушиваемся и в меру нашей возможности реализовываем их предложения», - заключила Светлана Банифатьева.