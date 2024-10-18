Общество

Псковский хирург спас жителю Скадовска ногу

Заведующий отделением абдоминальной и торакальной онкологии Псковского областного клинического онкологического диспансера Максим Гореленко месяц проработал в хирургическом отделении Скадовской городской больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале главы Скадовского округа Александра Дудки.

Фото: Telegram-канал Александра Дудки

Во время работы в Скадовске он провел экстренное оперативное вмешательство — тромбэктомию из подвздошно-бедренного артериального сегмента справа по поводу острого тромбоза, критической ишемии единственной правой нижней конечности у пациента. Профессионализм врача и проведенная им операция позволили спасти человеку ногу, подчеркнул глава Скадовского округа.

Отмечается, что это уже четвертая командировка псковского хирурга на новые территории. За время работы Максим Гореленко провел несколько десятков плановых и экстренных операций, внедрил лапароскопический метод лечения и ассистировал скадовским коллегам.

«Несомненно, такое сотрудничество станет огромным толчком для профессионального развития наших специалистов. Я очень признателен всем врачам, приезжающим в наш округ, передающим свои знания и опыт и оказывающим помощь жителям Скадовска. Ваша помощь бесценна для нас», - добавил Александр Дудка.