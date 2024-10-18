Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Навстречу переменам бесплатное обучение
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
Иван, белиссимо!
босиком по траве
велик могучим русский языка
Лонгрид мифы о молоке
животноводство в Новосокольниках
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 18.10.2024 12:072 «Дистант» из-за пневмонии: грозит ли Пскову эпидемия? 23.10.2024 13:400 Ушел из жизни актер Сергей Белый 23.10.2024 13:030 Строительство школы в Гдове завершено на 57% 23.10.2024 12:550 С обсуждения организации работы по сбору и утилизации ТКО начнётся сессия Собрания 31 октября 23.10.2024 12:490 О мерах поддержки псковских семей расскажет Ольга Евстигнеева в пресс-центре ПЛН 23.10.2024 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре
 
 
 
Самое популярное 17.10.2024 13:569 Все школы Пскова перейдут на «дистанционку» 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 18.10.2024 10:581 Клирик Великолукской епархии запрещён в священнослужении после смертельного ДТП в деревне Алоль 20.10.2024 19:320 Людей эвакуируют из псковского «Акваполиса» 16.10.2024 11:558 Восемь новых автобусов начнут курсировать в Пскове 17 октября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский хирург спас жителю Скадовска ногу

23.10.2024 12:08|ПсковКомментариев: 0

Заведующий отделением абдоминальной и торакальной онкологии Псковского областного клинического онкологического диспансера Максим Гореленко месяц проработал в хирургическом отделении Скадовской городской больницы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале главы Скадовского округа Александра Дудки.

Фото: Telegram-канал Александра Дудки

Во время работы в Скадовске он провел экстренное оперативное вмешательство —  тромбэктомию из подвздошно-бедренного артериального сегмента справа по поводу острого тромбоза, критической ишемии единственной правой нижней конечности у пациента. Профессионализм врача и проведенная им операция позволили спасти человеку ногу, подчеркнул глава Скадовского округа. 

Отмечается, что это уже четвертая командировка псковского хирурга на новые территории. За время работы Максим Гореленко провел несколько десятков плановых и экстренных операций, внедрил лапароскопический метод лечения и ассистировал скадовским коллегам.

«Несомненно, такое сотрудничество станет огромным толчком для профессионального развития наших специалистов. Я очень признателен всем врачам, приезжающим в наш округ, передающим свои знания и опыт и оказывающим помощь жителям Скадовска. Ваша помощь бесценна для нас», - добавил Александр Дудка.

Теги: #онкология
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 137 человек
23.10.2024, 13:450 Иван Белугин: Муниципальную реформу проведут на федеральном уровне 23.10.2024, 13:420 Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку 23.10.2024, 13:410 Игорь Дитрих: Опасения времен начала муниципальной реформы не подтвердились 23.10.2024, 13:400 Ушел из жизни актер Сергей Белый
23.10.2024, 13:340 Достойная старость или настоящее? 23.10.2024, 13:300 Проезд у дома на улице Звездной в Пскове перекроют для ремонтных работ 23.10.2024, 13:180 Алексей Севастьянов: Первый этап муниципальной реформы можно считать завершенным 23.10.2024, 13:160 Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки
23.10.2024, 13:121 Мужчина со спущенными штанами демонстрировал гениталии островичам 23.10.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция «круглого стола» о муниципальной реформе в действии 23.10.2024, 13:030 Строительство школы в Гдове завершено на 57% 23.10.2024, 12:550 С обсуждения организации работы по сбору и утилизации ТКО начнётся сессия Собрания 31 октября
23.10.2024, 12:490 О мерах поддержки псковских семей расскажет Ольга Евстигнеева в пресс-центре ПЛН 23.10.2024, 12:420 Во Флориде после ураганов от смертельной бактерии погибли 13 человек 23.10.2024, 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре 23.10.2024, 12:290 Как в центре Пскова решают проблемы затопленных подвалов, заброшенных построек и изношенных дорог 
23.10.2024, 12:280 Делегация Псковской области принимает участие в международном форуме «Волонтеры Победы» 23.10.2024, 12:190 Присоединиться к уборке листвы предлагают жителям Великих Лук 23.10.2024, 12:160 Есть в Замогилье старый пруд… 23.10.2024, 12:080 Псковский хирург спас жителю Скадовска ногу
23.10.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть»… 23.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 октября 23.10.2024, 11:510 В «Газпром газораспределение Псков» проходят профориентационные экскурсии для школьников 23.10.2024, 11:490 Более 6 тысяч тонн картофеля уродилось на полях Псковского района
23.10.2024, 11:380 Нетрезвый великолучанин на электробайке попался полицейским 23.10.2024, 11:280 Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: Муниципальная реформа в действии 23.10.2024, 11:270 Экс-кандидат на пост главы Гдовского района будет добиваться отмены результатов выборов в областном суде 23.10.2024, 11:230 Валентина Матвиенко вручила удостоверение сенатора Наталье Мельниковой
23.10.2024, 11:200 Дорогу возле памятника Невскому на Соколихе перекроют 27 октября 23.10.2024, 11:140 Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 23.10.2024, 11:110 «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на заключительный домашний матч сезона 23.10.2024, 11:030 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в выручке псковского магазина
23.10.2024, 10:531 Более миллиона птиц содержится на сельхозпредприятиях Псковского района 23.10.2024, 10:440 Аферисты завладели аккаунтами псковичей и великолучан на сайте «Госуслуги» 23.10.2024, 10:410 Псков вошел в топ бюджетных направлений для отдыха на осенних каникулах — аналитики 23.10.2024, 10:370 «Анализируй этно»: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть»…
23.10.2024, 10:350 Пскович до смерти забил свою знакомую гантелью и оправился в колонию на 16 лет 23.10.2024, 10:310 14 тысяч тонн зерна собрали аграрии в Псковском районе 23.10.2024, 10:150 Т1 Сервионика выступает партнером ВТБ по переходу на отечественную офисную технику 23.10.2024, 10:150 Мошенники орудуют в соцсетях от лица главы Новосокольнического района
23.10.2024, 10:120 Псковича наказали за подделку водительских прав 23.10.2024, 10:000 Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом 23.10.2024, 09:450 Дополнительные 142 млрд рублей выделят на «Семейную ипотеку» 23.10.2024, 09:330 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
23.10.2024, 09:203 Каждый второй пскович считает, что не подвержен влиянию рекламы — опрос 23.10.2024, 09:000 Черный хлеб полезен для снижения рисков атеросклероза — эксперт 23.10.2024, 08:400 Жильцам с животными сдают квартиры на 7-9% дешевле — аналитики 23.10.2024, 08:200 Экспорт удобрений из России вырос благодаря высокому спросу на минералы
23.10.2024, 08:000 Россия вошла в топ-10 стран, наиболее атакуемых хакерами в III квартале 23.10.2024, 07:300 Первый концерт цикла «Эпоха в музыке. Чайковский» пройдет в Пскове 23.10.2024, 07:000 День работников рекламы отмечают в России 23 октября 22.10.2024, 23:441 Три ДТП на перекрестках Пскова 22 октября попали на видео
22.10.2024, 22:080 Русский драмтеатр Удмуртии сыграл «Даму Пик» в Пскове. ВИДЕО 22.10.2024, 22:000 Видеоигры могут помочь развить полезные для жизни и карьеры навыки, заявил эксперт 22.10.2024, 21:400 Псковское управление ФСИН подвело итоги работы оперативно-режимных служб 22.10.2024, 21:320 Студентка колледжа искусств стала участницей всероссийского концерта для незрячих
22.10.2024, 21:260 Псковский музей помог в поисках Вороньего камня 22.10.2024, 21:200 Более 21 тысячи псковичей пользуются сервисом «Госуслуги. Дом» 22.10.2024, 21:116 Сливочное масло подорожает в России 22.10.2024, 21:020 В Пскове стартует отбор чтецов
22.10.2024, 21:001 Псковские школьники погрузились в мир рабочих профессий 22.10.2024, 20:340 Жители Псковской области смогут присоединиться к марафону Знание.Первые в онлайн-формате 22.10.2024, 20:200 Более 200 звонков поступило от псковичей на «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ 22.10.2024, 20:001 Интерактив: Скамейка из «Смешариков»
22.10.2024, 19:570 Открыта регистрация на региональный форум по профориентации 22.10.2024, 19:460 Вблизи кафе «Березка» в Пскове произошли массовые аварии. ВИДЕО 22.10.2024, 19:400 Мероприятия ко Дню памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском музее 22.10.2024, 19:200 Псковичи уже заплатили 573 млн рублей имущественных налогов за 2023 год
22.10.2024, 19:030 «Великий, могучий»: эканье и мэканье. ВИДЕО 22.10.2024, 19:000 Свыше 20 единиц оружия изъяли за неделю у жителей Псковской области 22.10.2024, 18:590 Полиция приглашает кандидатов на службу в Пскове 22.10.2024, 18:540 Команда ФК «Псков» примет участие в чемпионате России по мини-футболу
22.10.2024, 18:400 Сирота в Порховском районе получила жилье после вмешательства прокуратуры 22.10.2024, 18:250 «Гонки по вертикали»: обыск у «Яблока», уроки муниципальной реформы и задачка для ВПШ. ВИДЕО 22.10.2024, 18:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 октября 22.10.2024, 18:110 Карты и книгу разыграют на спектаклях в Пскове и в Ижевске
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru