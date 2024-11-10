Общество

Псковичи приглашаются на форум «Ценности здорового образа жизни»

Форум «Ценности здорового образа жизни» пройдёт в Москве 22-23 ноября. Приглашаются представители профильных организаций и ведомств для участия в мероприятии по адресу: Миусская площадь 7, строение 1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Форум организуют комиссия Общественной палаты РФ по физической культуре и спорту и национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Чтобы участвовать, надо заполнить анкету до 18 ноября по ссылке.