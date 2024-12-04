Общество

Виктор Остренко провел прием граждан в Пыталовском округе

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко 3 декабря в течение всего дня работал на территории Пыталовского муниципального округа. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

День начался с приема граждан по личным вопросам в городе, а позже - в деревне Носово. Вопросы касались порядка регистрации транспортных средств вынужденными переселенцами из Латвии, их пенсионного обеспечения, трудоустройства; капитального и текущего ремонта зданий - объектов культурного наследия, находящихся на территории города и района; качества/отсутствия мобильной связи и интернета в деревне; ремонта моста в деревне Савинцы и ремонта региональной дороги от деревни Линово до деревни Мирной.

На некоторые вопросы были сразу даны ответы и разъяснения, остальные - взяты в работу.

Затем в Доме детского творчества была встреча с юнармейцами. «Виктор Владимирович от регионального отделения Народного фронта передал в очередной раз им зимнюю форму одежды. Она обязательно пригодится ребятам в зимний период на уличных мероприятиях», - рассказала Вера Кондратьева.

В деревне Носово приняли участие в открытии Аллеи памяти героев - воинов участников специальной военной операции. Аллея создана в рамках реализации проекта ТОС «Радуга», открытие было приурочено ко Дню Неизвестного солдата.

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Также посетили Пыталовскую школу искусств и Музей дружбы народов. Поговорили с руководителями, ознакомились с оснащением учреждений, их работой и проблемами. Вопросы, озвученные руководителями, взяты в работу областным депутатом.

День завершился посещением крестьянско-фермерского хозяйства Василия Бокоч и встречей с главой территориального отдела «Гавровский» Валерием Васильевым.