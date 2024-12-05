Общество

Зампредседателя Молодежного парламента Дарья Морозова: История – большая часть нашей идентичности

Около 9 тысяч человек написали тест по истории Великой Отечественной войны в прошлом году. Об этом заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Дарья Морозова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Количество участников теста от Псковской области ежегодно варьируется. Например, в 2018 году приняли участие около 6 тысяч человек. В 2020 был зафиксирован рекорд – тест написали 18 тысяч жителей области, а в прошлом году 9 тысяч человек. Хочу отметить, что мы не ставим перед собой цели побить рекорды прошлых лет. Важно, чтобы участники осознанно приходили на тест, ведь наша история – большая часть нашей идентичности», – сказала Дарья Морозова.

Напомним, все муниципальные образования Псковской области 6 декабря будут участвовать в «Тесте по истории Великой Отечественной войны».

Международная акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года, традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Тестирование будет проходить как в сети Интернет, так и в офлайн-формате. За день до начала акции в регионе зарегистрировано 149 площадок.