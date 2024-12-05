Общество

Более 6 стран принимают участие в тесте по истории Великой Отечественной войны

Более 6 стран принимают участие в тесте по истории Великой Отечественной войны. Об этом региональный координатор «Теста по истории Великой Отечественной войны», член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Максим Ермолин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день участвуют Монголия, Казахстан, Беларусь, Австралия, Французские острова, Ямайка. Охват достаточно обширный. Изначально мы проводили тест к 9 Мая, в преддверии Дня Победы, но так как в это время проходит большое количество патриотических мероприятий, Молодежный парламент при Государственной Думе приурочил акцию ко Дню Неизвестного солдата. В этом году он выпал на вторник, и так как это середина рабочей недели, тест перенесли на 6 декабря. Посчитали это логичным и правильным. Тест проводится весь день, единое время начала - 11 часов утра», – рассказал Максим Ермолин.

В России 3 декабря отмечается памятная дата — День Неизвестного солдата — в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Она введена федеральным законом «О внесении изменений в статью 1-1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 4 ноября 2014 года.

«Задача нашего теста – не оценить знания людей, а сохранить память о наших предках, которые в годы Великой Отечественной войны складывали свои головы за то, чтобы мы жили, развивались», — уточнил Максим Ермолин.

Напомним, все муниципальные округа и районы Псковской области 6 декабря будут участвовать в «Тесте по истории Великой Отечественной войны».

Международная акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года, и традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Тестирование будет проходить как в сети Интернет, так и в офлайн-формате. За день до начала акции в регионе зарегистрировано 149 площадок.