Общество

Современные светильники установят в Печорах в 2025 году

Проект «Светлые улицы города» из Печор стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. Он получит областную финансовую поддержку и будет реализован в 2025 году, сообщается в Telegram-канале главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева.

В рамках проекта предусмотрена замена 268 светильников уличного освещения на городских улицах: Псковской, Рижской, Гагарина, Свободы, Юрьевской, Ленина, Набережной, Садовой, Новой, Проценко и Мира.

«Вместо устаревших моделей будут установлены современные светодиодные энергоэффективные светильники, которые имеют высокую светоотдачу и длительный срок службы, устойчивы к перепадам температур. Проект позволит эффективнее расходовать бюджетные средства, улучшить эстетический облик города, сделать улицы светлее, повысить безопасность участников дорожного движения», - отметил Валерий Зайцев.