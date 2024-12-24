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Общество

Международный день кино отмечают 28 декабря

28.12.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Международный день кино — праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино.

Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они показывают — пока только узкому кругу друзей — коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».

Но днём рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Кстати, существует версия, что его демонстрация вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их…

Аппаратура Люмьеров, легкая, удобная и сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение, и кинематограф стал явлением мировой культуры. К началу 1900-х годов кинотеатры распространились по всему миру. Повсюду показ кинокартин происходил в музыкальном сопровождении, которое обеспечивалось, как правило, игрой таперов на фортепиано.

Эпоха немого кино закончилась 6 октября 1927 года, когда состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс», — «Певец джаза» (Jazz Singer, режиссер Алан Кросланд). А первый цветной фильм в полном метре «Бекки Шарп» американского режиссера Рубена Мамуляна появился в 1935 году, который и принято считать временем появления цветного кино.

Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки и увеличению продолжительности фильмов. Качественно изменился подход к режиссуре и приёмам актёрской игры, начали формироваться жанры кинематографа, оформилось их художественное своеобразие, специфический набор изобразительных приемов. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира, пишет calend.ru.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от чёрно-белого до цветного, от плёночного до цифрового. И, как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные. А по всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: Московский Международный кинофестиваль, Каннский кинофестиваль, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар» и другие.

Сегодня кинематограф стал частью культуры каждой страны, а мировая киноиндустрия приносит многомиллиардные сборы. Современному зрителю доступны не просто красивое кино с идеально четкими деталями, но и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность, и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картин.

Но важно также помнить, что кино — не только развлечение или передача информации, оно влияет на многие социальные вопросы, формирует общественное мнение, объединяет людей, раскрывает новые горизонты и вызывает зрителей к размышлению. Многие фильмы играют роль катализаторов обсуждения и освещения тем, таких как социальная несправедливость, политические изменения и культурное разнообразие.

Поэтому не удивительно, что у кино есть собственный праздник. Также в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.

Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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