Общество

Эксперты рассказали, как пережить недостаток солнца зимой

Зимой люди часто испытывают нехватку солнечного света. Эксперты рассказали, что делать, чтобы пережить короткий световой день.

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Юлия Якиманская отметила, что с нехваткой солнечного света в зимний период года связаны вирусные эпидемии, депрессии, авитаминозы, хроническая усталость. По ее словам, человек научился продлять световой период искусственно, но этот свет неестественный, и его длительное использование способствует ухудшению зрения, астенизации нервной системы, повышению тревожности и депрессивных состояний.

«Правильнее и полезнее — максимально использовать природный, а не искусственный свет; выходить на улицу в солнечный период и по возможности активно двигаться; если с выходами не получается — раздернуть жалюзи или шторы, почаще смотреть «за окно», — посоветовала она.

Эксперт отметила, что в зимний период естественно увеличение периода сна, и подчеркнула, что не стоит на этом экономить. Следует высыпаться.

«Наилучшая профилактика витаминной недостаточности — увеличение в рационе овощей-фруктов-зелени, благо всё это есть в магазинах. Будет полезно пропить курс комплексных витаминных препаратов. В диете полезны продукты с высоким содержанием витамина Д (жирная морская рыба, печень, желток)», — добавила Якиманская.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова также посоветовала заняться спортом, йогой, делать пробежки на свежем воздухе.

«Включите в рацион продукты, богатые витамином D: жирную рыбу, яйца и обогащенные молочные продукты. Это может помочь компенсировать недостаток солнечного света», — сказала она.

Кроме того, эксперт рекомендовала поддерживать социальную активность и в случае необходимости обращаться к психологу, сообщают «Известия».

«В сезон выставок и театров поддерживайте социальные связи и участвуйте в общественных мероприятиях — это помогает бороться с чувством одиночества и депрессией, которые могут усиливаться в зимний период», — заключила она.