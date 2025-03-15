Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Актуальные вопросы жизни Новоржевского округа

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. В преддверии весенне-летнего периода, который является наиболее активным для многих сфер жизнедеятельности, ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о планах ремонтов и благоустройства, о подготовке к юбилею Великой Победы. И, конечно, о текущих вопросах, которые решают муниципальные власти в Новоржевском округе.