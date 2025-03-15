Общество

Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян

Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

«По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)», - сообщили в ОКБ.

Отмечается, что заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан, пишет РИА Новости.

В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва – 663,6 тысячи самозапретов, Московская область – 442,1 тысячи, Санкт-Петербург – 306,1 тысячи, Башкирия – 215,4 тысячи, Свердловская область – 195,2 тысячи, Ростовская область – 174 тысячи, Краснодарский край – 173,3 тысячи, Татарстан – 163,9 тысячи, Челябинская область – 160,4 тысячи, Нижегородская область – 136,4 тысячи.