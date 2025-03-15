Общество

Совет по молодежной политике Пскова продолжает отбор кандидатов в свой состав

Совет по молодежной политике при Псковской городской Думе продолжает прием заявок от молодых и активных жителей Пскова. До 31 марта все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в городе, могут подать заявку для участия в отборе, сообщили Псковской Ленте Новостей в совете.

«Совет по молодежной политике – это важная площадка для обсуждения актуальных вопросов, волнующих молодежь Пскова. Здесь молодые люди могут предлагать свои идеи по решению проблем и реализации перспективных проектов, направленных на улучшение жизни города», - отметили в объединении.

В состав совета могут войти школьники, студенты, работающая молодежь, лидеры общественных организаций и все заинтересованные лица. Созданный в 2022 году совет уже объединил студентов, представителей молодежных организаций, преподавателей, представителей бизнеса и учебных заведений Пскова.

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-анкету по ссылке.