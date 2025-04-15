Общество

Госдума рассмотрит законопроект о трехмесячном сроке переселения граждан из аварийных домов

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме.

«Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 16 ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" пунктом 2.1, в котором уточнить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме», — сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должна содержать, в частности, срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома (МКД), включенного в перечень МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Авторы инициативы подчеркивают, что указанные в них сроки являются примерными и, как правило, исчисляются годами, а иногда десятилетиями.

Кроме того, в тексте законопроекта уточняется, что основанием для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций или МКД в целом, характеризующееся их разрушением либо повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома, или кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости МКД, пишет РИА Новости.

Как пояснил соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, анализ региональных адресных программ показал, что указанные в них сроки переселения являются примерными и между переселением первого и последнего жильца могут пройти годы. Он уточнил, что все эти годы, оставшимся в доме людям приходится жить в условиях, которые нельзя назвать нормальными, поскольку после начала переселения, жилищно-коммунальные службы, как правило, перестают обслуживать аварийный дом.

Он добавил, что жильцы, которые остаются в аварийном доме, фактически оказываются брошенными в условиях, опасных для жизни и здоровья. По его словам, дом в любой момент может развалиться, также освободившиеся соседские квартиры зачастую становятся притонами и ночлежками.

Кроме того, Владимир Кошелев отметил, что до окончательного переселения всех собственников, земельный участок, на котором расположен аварийный дом, невозможно включить в экономику города, вместо развития территории генерируются убытки.

«Четкое установление срока переселения защитит права и законные интересы граждан, а также окажет благоприятное влияние на процесс планирования и реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — заключил он в беседе с агентством.