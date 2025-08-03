Общество

Школа №3 прошла официальную приемку к новому учебному году

Муниципальная комиссия посетила школу №3 и оценила готовность к новому учебному году, сообщают активные псковичи в Telegram-канале округа №12 «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Видео: Telegram-канал «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова»

В состав комиссии входят представители управления образования города, надзорных органов, родительской общественности. По традиции к работе комиссии присоединился депутат Григорий Стороненков. Этим летом удалось заменить 8 окон на пластиковые, установить и наладить речевое оповещение, а также покрасить полы, стены, поручни на лестницах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что школа готова встречать учащихся.