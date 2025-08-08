Псковcкая обл.
Общество

Презентация книги псковского юриста Ольги Кутузовой «Железная хватка» прошла в библиотеке на Конной

09.08.2025 14:10|ПсковКомментариев: 0

Презентация книги псковского юриста Ольги Кутузовой «Железная хватка» состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова (на Конной) 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Книгу представила автор, выпускница Псковского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова и Академии права и управления Ольга Кутузова. Она рассказала, что с детства мечтала стать концертирующим музыкантом или пианистом, но, когда выросла, позже обнаружила в себе потребность помогать людям. Поэтому женщина решила выучиться на юриста и уже 15 лет отстаивает справедливость в качестве юрисконсульта. За эти годы у Ольги Кутузовой вместе с опытом накопилась и практика. Ей она частично и анонимно делится в своих социальных сетях.

Писательница рассказала гостям встречи, как велась работа над книгой, как родилось название и как ради фотографии на обложке она два часа позировала в настоящих железных латах весом в 50 килограммов. Ольга Кутузова также объяснила, почему ей пришлось разорвать договор с питерской типографией и напечатать свою первую книгу в Пскове.

Участники узнали и историю, не вошедшую в книгу «Железная хватка». Эту историю Ольга Кутузова назвала «операция «Маугли». Она про то, как юрисконсульт помогала разведенной женщине возвращать сына в цивилизацию, несмотря на то, что по решению суда тот остался с отцом, который решил увезти подростка в глубинку, приучать к крестьянскому труду и практиковать рукоприкладство. Мальчик не только не имел доступа к гаджетам, но и похудел из-за скудного рациона, пока наконец-то не смог связаться с матерью и позвать на помощь.

«К счастью, у Ольги Кутузовой оказалась железная хватка, и теперь этот парень не только не голодает, не терпит побои, но и счастливо осваивает в Санкт-Петербурге искусство создания кино. А сама она до сих пор с дрожью в голосе вспоминает момент, который тронул её больше всего: как у мальчишки, который убегал от отца, в рюкзаке оказалось самое для него ценное – мятый листок с нотами фортепианной пьесы Бетховена "К Элизе", который он хранил как воспоминание о своей прошлой городской жизни, где у него были занятия в музыкальной школе», – рассказали в библиотеке.

Два экземпляра «Железной хватки» Ольга Кутузова подарила Централизованной библиотечной системе Пскова, поэтому каждый желающий сможет взять эту книгу на абонементе Центральной городской библиотеки на Конной.

Источник: Псковская Лента Новостей
