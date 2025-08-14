Общество

Школы Струго-Красненского муниципального округа приняли к новому учебному году

Приемка образовательных учреждений к новому учебному году прошла в Струго-Красненском муниципальном округе сегодня, 14 августа. ОБ этом глава округа Александр Волков сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram

В ряде школ района сделан косметический ремонт помещений и приведена в порядок прилегающая территория. Как подчеркнул Александр Волков, под особым контролем находились вопросы соблюдения санитарных правил и гигиенических требований, технического состояния помещений и коммуникаций, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

«Ключевым параметром оценки готовности организаций является их способность обеспечить качественный и безопасный образовательный процесс. В этом году некоторые школы пополнились новым оборудованием», - рассказал глава Струго-Красненского муниципального округа.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Струго-Красненскую, Новосельскую и Владимирскую школы было поставлено современное оборудование для кабинетов ОБЗР и технологии.