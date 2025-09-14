Псковcкая обл.
Общество

Эксперт оценил масштабы зависимости от вейпов среди российской молодежи

15.09.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

В России провели исследование, которое показало масштабы зависимости от вейпов среди подростков и молодёжи. Директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлёв рассказал о проблеме и предложил пути её решения.

65% псковичей поддерживают идею полного запрета вейпов - опрос : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Онлайн-опрос подростков и учащейся молодежи провели среди школьников 8-11 классов, студентов колледжей и вузов (возраст респондентов от 14 до 25 лет). Всего собрали 3353 анкеты.

В августе президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы. Глава государства также одобрил предложение губернатора испытать инициативу в пилотном режиме на территории Нижегородской области.

Вопрос о запрете продажи вейпов в Нижегородской области Никитин поднял еще в июне. Он поддержал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина, который заявил, что палата поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если с такой инициативой выступит правительство.

Что побудило провести такой опрос. Каковы масштабы зависимости от вейпов среди подростков и молодежи?

«Проблема курения среди молодёжи сейчас более явная, чем когда-либо. Мы, как родители и ответственные граждане, не можем спокойно смотреть на то, что происходит», - заявил Евгений Журавлёв.

По результатам исследования, 78% курящих несовершеннолетних ответили, что их родители точно знают или догадываются о том, что они курят. «Это тревожный сигнал. Раньше подростки хотя бы пытались скрывать вредные привычки, а сегодня курение стало демонстративным. Ученик с вейпом в руках уже никого не удивляет. Для нас было важно не опираться только на впечатления, а подтвердить это данными исследования», - заметил эксперт.

Каким образом можно искоренить пагубную привычку?

Один запрет проблему не решает. Большинство молодых курильщиков делают это ежедневно, то есть речь идёт о сформированной зависимости, подчеркнул специалист. Чтобы сломать этот круг, нужны работы по трём линиям. 

Первая — контроль точек продаж. Сегодня возрастные ограничения массово нарушаются: 70% опрошенных молодых людей уверены, что купить вейп несложно. Значит, нужно отладить систему, чтобы продажа реально стала невозможной.

Вторая — информационная кампания. Молодёжь признаёт вред курения, но относит его к лёгким зависимостям, сравнивая с фастфудом или гаджетами. Покурить для подростка — это как съесть бургер, он ведь тоже вредный. Поэтому важно формировать нетерпимость к вейпам в школах, вузах, в семьях — чтобы это воспринималось как что-то недопустимое.

Третья — предоставление альтернативы. Подростки часто курят от скуки, от одиночества или из-за стресса. Поэтому нужны доступные формы досуга: спорт, творчество, игровые и образовательные активности. Там, где у подростка есть энергия и поддержка, зависимость не пускает корни.

Комплексная работа даст возможность реально искоренить привычку, а не загнать её в подполье, пишет RuNews24.ru.

На каком уровне и какой закон необходимо принять, чтобы в России исчезли вейпы?

«Как и в случае с родительским основным доходом, мы начали с пилотного проекта в регионе. На практике проверим: как работает контроль, какие лазейки используют продавцы, что думают родители и сами подростки. Ведь несмотря на повальное увлечение вейпами почти половина молодых людей до 25 лет безразлично относятся к запрету, а ещё треть поддерживает его. Раз так, значит, для них это не станет личной драмой», - считает Евгений Журавлёв. 

Эксперимент Нижегородской области позволяет собрать правоприменительный опыт. Если положительный эффект подтвердится, его можно будет вынести на федеральный уровень. Тогда появится основа для закона, который будет инструментом защиты здоровья.

Впрочем, уже сейчас инициативы звучат и на федеральном уровне, в частности, от Вячеслава Володина, который заявил, что большинство депутатов Госдумы поддерживают полный запрет. Вологодская область также предлагает свои механики ограничений. Не дожидаясь решения Госдумы, запретить вейпы вслед за Нижегородской областью готовы Кубань, Санкт-Петербург, Башкирия, Рязанская, Тюменская и Челябинская области. Эта волна региональных инициатив создаёт фундамент, на который можно опереться при формировании единого федерального закона.

Каким будет общество через 50 лет, если сегодня не запретить курение вейпов?

«Самый очевидный риск — утрата репродуктивного здоровья. Это не страшилка, а медицинский факт: никотин и химические смеси напрямую влияют на половую систему и развитие организма. Через полвека мы можем столкнуться с обществом, где создание семьи и рождение детей станут редкостью. Зумеры и так не занимаются сексом, а им уже 25 лет. Когда видишь эти новости, фильм «Дитя человеческое» уже кажется возможным сценарием, - заявил Евгений Журавлёв. - Я каждый день думаю о том, как ещё можно спасти Россию от этой участи. Демографические меры поддержки, которые сейчас вводят в большинстве регионов, должны были появиться уже давно. Нижегородская область делает первый шаг, и от этого зависит, будет ли у нашей страны завтрашний день».
Источник: Псковская Лента Новостей
