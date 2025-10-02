Общество

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прибыла на полуфинал Центральной лиги «Нева»

Псковская команда КВН «Хочу погладить» прибыла в Санкт-Петербург на полуфинал лиги «Нева», который пройдёт 7-8 октября. Сейчас команда проводит работу с редакторами и готовится к сбору программы, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В полуфинале псковичи сыграют в четыре конкурса: приветствие, импровизация, капитанский и музыкальное домашнее задание. По результатам игры в финал пройдут всего четыре команды из десяти.

Напомним, что «Хочу погладить» недавно прошли в финал лиги «Молодёжь Москвы», одержав победу в полуфинале.