Общество

Сроки сдачи Кадетской школы в Великих Луках могут перенести

Сроки сдачи Кадетской школы в Великих Луках могут перенести на следующий год, сообщила врио министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая на парламентском часе Псковского областного Собрания депутатов 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Скриншот с трансляции Псковского областного Собрания депутатов

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» проходит капитальный ремонт в 10 образовательных учреждениях. Для этого выделено 908 млн 340 тысяч рублей, из которых 837 млн направлено непосредственно на ремонтные работы, 70 млн - на оборудование. Сейчас освоено 97,6% средств.

«Ремонты идут в девяти школах и одном среднем специальном заведении», - сказала врио министра.

Татья Лозницкая отметила, что в основном все работы идут в срок, но в Кадетской школе Великих Лук есть проблема, имеется вероятность переноса сроков сдачи на следующий год.