Общество

Россиянам начали приходить уведомления о «периоде охлаждения» интернета

Россиянам начали приходить СМС-уведомления от операторов о том, что по прибытии из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на сутки.

Такие сообщения разослали, в частности, «Мегафон» и «Билайн».

«Здравствуйте. Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации. При этом вам также остаются доступны звонки и ряд важных сервисов», — говорится в сообщении.

В частности, это «Госуслуги», банки, сервисы VK и «Яндекса», Ozon, Wildberries, «Авито», видеосервисы и др.

Представитель «МегаФона» лишь подтвердил рассылку сообщений, но от дальнейших комментариев отказался. Представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

О том, что для российских сим-карт решили ввести 24-часовой «период охлаждения», ранее писал «Коммерсантъ». В течение суток не будут работать мобильный интернет и СМС, если абоненты были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов.

Сейчас аналогичная мера действует для иностранных сим-карт, она направлена в том числе на борьбу с использованием сим-карт при атаках беспилотников.

Чтобы сократить длительность «периода охлаждения», абонентам нужно пройти верификацию через СМС с ссылкой на проверку капчей, подтверждающую, что пользователь — человек, а не бот.

Российские власти начали ограничивать работу мобильного интернета на фоне угроз атак беспилотников. Так, массовое отключение мобильного интернета отмечали жители Москвы во время майских праздников, в Санкт-Петербурге — в дни проведения Петербургского международного экономического форума.

Идею ввести «период охлаждения» для российских сим-карт предложили в Роскомнадзоре, рассказал Forbes источник, близкий к Минцифры. По словам собеседника, мера может коснуться не всех россиян, выезжающих за рубеж, а только тех, кого «очень давно не было в России или же их сим-карты не были ранее использованы на территории страны».

Минцифры предлагает освободить операторов от ответственности за отключение связи при угрозе атак беспилотников. ФСБ также сможет без суда требовать от операторов прекратить обслуживание конкретных номеров в целях безопасности, пишет РБК.