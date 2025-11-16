Общество

Разница между пенсиями работающих и незанятых опустилась до 3,5 тысяч

По итогам девяти месяцев 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тысяч рублей для неработающих граждан и 22,4 тысяч для трудоустроенных, следует из данных Соцфонда. Так, разница составила менее 3,5 тысяч — это минимум с 2021-го.

Речь идет о фактически начисленных суммах — все выплаты суммируются и делятся на количество получателей. Пенсии конкретному человеку зависят от стажа, количества баллов и субъекта.

Сокращение разрыва стало результатом возобновления индексации для работающих пожилых, отметил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. В 2025-м выплаты были увеличены на уровень инфляции — 9,5%. Ранее пенсии неработающих граждан корректировались ежегодно с учетом роста цен, в то время как выплаты трудящимся были «заморожены», за исключением небольших фиксированных прибавок.

Еще одной причиной выступает изменение возрастной структуры пожилых. В России постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию, что также влияет на объем накопленных баллов и продолжительность стажа, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, чем выше зарплата и чем дольше человек работает, тем больше его поддержка после выхода на пенсию, пишут «Известия».

Сокращение разрыва продолжится, поскольку индексация для работающих сохранится, а влияние более высокого возраста выхода на пенсию будет накапливаться, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.