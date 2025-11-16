Общество

Прием заявок на конкурс изобретателей завершился в Псковской области

Прием заявок на V Региональный конкурс рационализаторов и изобретателей завершился в Псковской области сегодня, 17 ноября, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Друзья! Мы завершили приём заявок на пятый региональный конкурс рационализаторов и изобретателей. И в наш юбилейный год он побил собственный рекорд: 27 участников представили 22 проекта. Особенно радует, что конкурс привлёк внимание школьников – в этом году к нам присоединились 10 ребят из Пскова и Великих Лук», - сообщил Александр Козловский.

Депутат напомнил, что финал состоится 28 ноября в Пскове.

«До этого времени буду рассказывать о наших участниках в своих соцсетях, с некоторыми из них вы уже знакомы. А этот пост я иллюстрирую кадрами с воспитанниками псковского "Кванториума", которые представили свои разработки на конференции и форуме "Единой России" и вновь доказали: талантливые изобретатели растут уже сегодня», - добавил Александр Козловский.